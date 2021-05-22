今天（22日）本土病例新增321例，有400例本土病案校正回歸，疫情仍是嚴峻，遠東SOGO忠孝館今稍早在官方臉書粉絲專頁公告，為保障消費者及員工安全，15時閉店進行全店大規模預防性消毒。

SOGO忠孝館今午3時閉店，全店大規模預防性消毒。（SOGO提供）

明天23日恢復正常營運，百貨調整為11時30分至20時30分，超市是9時至20時30分，同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。

SOGO忠孝館今午3時閉店，全店大規模預防性消毒。（SOGO提供）

(中時 )