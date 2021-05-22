SOGO忠孝館今午3時閉店 全店大規模預防性消毒 17:312021/05/22 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 SOGO忠孝館今午3時閉店 全店大規模預防性消毒。(圖/業者提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（22日）本土病例新增321例，有400例本土病案校正回歸，疫情仍是嚴峻，遠東SOGO忠孝館今稍早在官方臉書粉絲專頁公告，為保障消費者及員工安全，15時閉店進行全店大規模預防性消毒。 SOGO忠孝館今午3時閉店，全店大規模預防性消毒。（SOGO提供） 明天23日恢復正常營運，百貨調整為11時30分至20時30分，超市是9時至20時30分，同時遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、勤消毒等防疫措施。 SOGO忠孝館今午3時閉店，全店大規模預防性消毒。（SOGO提供） 新光三越全台15店 18日起縮短營業時間 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 (中時 ) #30分 #消毒 #SOGO #忠孝館 #閉店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海嘯第一排 飯店餐飲緊急應變 04:102021/05/17 財經焦點 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 防堵破口 雙北夾娃娃機店停業 04:102021/05/18 焦點要聞 高雄防疫加嚴 取消Buffet自助餐 04:102021/05/18 地方新聞 苗栗縣政府頭份音樂公園改造工程動土 17:192021/05/17 寶島 三級警戒首上班北捷通勤人潮大減 昔被擠到門邊今有座位 10:052021/05/17 社會 今本土暴增333例 SOGO、遠百商場緊急縮短營業時間 17:452021/05/17 生活 加強防疫中壢SOGO、大江購物中心調整營業時間 16:322021/05/17 生活 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 新北累計895例確診 侯友宜：明起板橋、中和啟動強化三級防疫 - 生活 第一槍！本土累計破千例 新北衛生局宣布「即日起不公布確診者足跡」 - 生活 台北空城計 中央急籲周末別出門 北捷運量再下滑、客運站「班班空車」 - 生活 鄭文燦拆籃框現場照流出 網一看全愣住：他真的GG了 - 生活 朝陽科大夜唱團背景不單純？同校生爆內幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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