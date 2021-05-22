新冠肺炎疫情日趨嚴重，政府呼籲民眾周休2日待在家中減少外出，往日車水馬龍、人來人往的北市站前商圈，22日顯得人車稀疏。（姚志平攝）

台北車站大廳一片寂靜，僅剩空蕩蕩的「微笑地貼」。（姚志平攝）

本土疫情增溫，新北市經發局今日宣布，全市百貨、賣場、超商及超市將加強防疫及容留管制措施，以每2.25平方公尺的營業面積可容留1人計算，當容留人數已達管制量時，業者應在主要出入口設置「現場已滿」告示牌，並禁止消費者進入，避免群聚造成染疫風險。

新北市經發局表示，疫情嚴峻期間，民眾多衝向賣場超市大量採購，近期也有民眾染疫足跡亦多有涉及賣場，新北市政府今日公告本市百貨、賣場、超商及超市加強防疫及容留管制措施，縮短消費者選購時間及降低容留人數，在兼顧民眾合理權益且顧及防疫安全，降低社區感染風險。

局長何怡明表示，除了落實實聯制登記、手部消毒及量測體溫外，今日起防疫措施再升級，包括請業者訂定人流及停車場管控相關配套措施，縮短消費者駐留場所的採購時間。另針對場所入口明顯處應張貼人流管制規定，請業者以每2.25平方公尺的營業面積可容留1人計算，當容留人數已達管制量時，應於主要出入口設置現場已滿告示牌，並禁止消費者進入。

何怡明表示，經調查新北市轄內家樂福、大潤發、好市多、全聯、愛買等賣場超市，皆配合本府公告落實防疫及容留人數管制，以中和COSTCO為例，如果半小時來客超過400人，將立刻控制車流，停止放車進停車場。將每半小時來客控制在400人以下。若場內超過人數，賣場外同時會舉牌請會員暫不要進場。

新北市府呼籲，各位市民朋友務必配合各項防疫措施，減少不必要的外出，一起做好防疫工作。

(中時 )