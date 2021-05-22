本土疫情升溫，醫護人員面對確診數激增，紛紛忙得不可開交，體力和心力都有著不小的負擔，台積電慈善基金會董事長張淑芬為體恤醫護，計畫將於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化及台南地區捐贈設立共8座的「零接觸採檢站」。

本土疫情急遽升溫，連日新增破百的本土確診病例，張淑芬憂心台灣疫情嚴峻，同時也對醫護這幾日的辛勞心疼不已，認為醫護人員於第一線直面疫情，承受著來自身心的雙重壓力，隨即指示內部與醫院配合，捐贈「零接觸採檢站」，其中包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間，且有UVC紫外線殺菌，自動轉液設備、生物隔離、中控室完成檢驗及報告能減少後送等等設施。

台積電慈善基金會表示，為確保醫護能有獨立、可移動的舒適空間為民眾篩檢，將捐贈能保護醫護人員的「零接觸採檢站」。

台積電慈善基金會除協助台積電廠區的所在城市外，也將於目前疫情較為嚴重的區域設立「零接觸採檢站」，計畫將於台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化及台南地區捐贈設立共8座的「零接觸採檢站」。

事實上，張淑芬一直積極的投身社會公益，先前台鐵太魯閣事故，張淑芬親赴現場慰問，並捐贈總計1200套制服給予協助救災的消防員，此外，還在台積電公益募捐平台號召內部員工響應，一共募得1700萬的善款。

(中時新聞網)