森林護管員清晨5點即投入搶災。（嘉義林管處提供）

森林護管員開闢防火線阻絕火勢的蔓延。（嘉義林管處提供）

森林護管員腳磨破受傷，包紮後繼績執行任務。（嘉義林管處提供）

森林護管員腳受傷磨破。（嘉義林管處提供）

玉山八通關杜鵑營地森林大火延燒至昨天已燒了7天、約68公頃，林務局森林護管員在海拔3000多公尺空氣稀薄、紫外線強烈的陡坡上持續滅火，多數林管員腳跟受傷磨破，忍痛負傷繼續打火，非常辛苦。

林務局嘉義林管處管轄的玉山第52班林班地「玉山八通關杜鵑營地森林」，16日清晨發生大火延燒至今，森林護管員連日來持續闢建防火線，22日現場人員觀察，火已到達接近嶺線已燒過的地方，防火線初步守住火勢蔓延，讓現場人員忍不住歡呼起來，希望守住防線，更期盼下大雨澆熄大火。

嘉義林管處指出，林管員在海拔3000多公尺高山陡坡滅火，環境惡劣，空氣稀薄、紫外線強烈，要砍除喬木、刈除箭竹，移除較高大地上燃料後，開溝挖除地被腐植層，以阻絕擴燃，非常艱辛。

很多林管員因連續攀爬，腳跟都受傷磨破了，簡易包紮後繼續打火、執行任務，有的林管員出現高山症反應，吃藥後若有改善就繼續打火。

嘉義林管處副處長李定忠表示，大火延燒至22日估計已延燒約68公頃面積，被害面積約13.5公頃以上，動員嘉義、屏東、花蓮、南投等地林管處人員及陸航特、空勤、國搜、消防等單位人力共109人投入滅火。

李定忠表示，下撤森林護管員7名，更替6名至現場，現場63人分為6組，配置於主稜線合力開設防火線，避免火勢往北蔓延，陸航特投水2架次、空勤黑鷹投水7架次、空軍救護隊運補2架次。

李定忠表示，向肇事者求償的事宜，將於滅完火後再估算損失，而目前有網路流傳募款慰勞玉山森林火災救災人員一事，林管處鄭重聲明絕無此事。

(中時 )