國立高雄大學及高雄科技大學因應疫情發展，確保學生受教權及預期之教學成效，原訂自5月17開始執行至6月8的全校遠距教學政策，決定延續至本學期末為止。

高科大表示，全國防疫警戒升為三級、且連日確診人數無下降跡象，考量師生健康與校園安全，且距離學期結束僅剩5週，與其在實體教學與遠距教學間交替切換，不僅徒增師生困擾且易造成學習上不穩定，因此決定延長遠距授課的時程。

高科大校長楊慶煜說，高科大是國內第一個採取異地分流居家辦公的學校，全校師生與教職員工無論在行政服務或遠距教學均屬順暢，將疫情對師生的衝擊降至最低，在考量學校正常運作無虞與師生安全下，決定將分流上班與遠距教學延長至6月27日。

高科大副校長俞克維補充，高科大師生人數龐大，跨校區選修的人數多，若重啟實體授課有違教育部呼籲避免學生移動的防疫策略，特別昨天確診人數再突破300人，校方無法確定疫情何時趨緩，考量諸多因素決定延長。

另國立高雄大學也決定全校遠距教學政策延續至本學期末為止，相關期末考試（含實作課程驗收及實驗課程等）及碩博士論文口試之規定，將於近日內發布規定之相關細節。

高雄大學表示，20日已執行學生宿舍公共空間消毒作業，包括綜合、第一、第二共3棟宿舍，從通道、交誼廳、梯廳、無障礙廁所等，逐一執行，防範疫情入侵校園，維護教職員生安全。

今天則針對人文社會科學院、法學院、管理學院、理學院、工學院、圖書資訊館、體健休大樓、綜合大樓、行政大樓、警衛室等大樓各公共區域執行清消作業。

(中時 )