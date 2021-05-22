台灣人權促進會、台北大學犯罪學研究所教授周愫嫻、沈伯洋、林育聖發表共同聲明，呼籲內政部與警政署即日起，立即公告或函示各級警局及所屬機關，停止至少一年的專案及績效評比；立即停止「加強協尋在這些營業場所工作之外籍人士、移工或新住民、八大行業，協助到醫院篩檢。每尋獲這些人士、迅速重奬。」等違反防疫與人權之績效作為；立即停止各級行政與警政長官頻頻跨縣市、跨區域視察、督導、「鼓勵」各地警察於機關辦公室待命防疫準備工作，造成基層接待工作增加及疫情擴散之可能；立即停止未有法源說明、無防護設備、高相互感染風險的「汽機車口罩臨檢站」作為等「四個停止」，不要讓員警成為烈士、演員與小丑。

對此，警政署22日表示，感謝部分學界朋友的建議，將列為施政參考，但也說明警政署的處境與立場。

警政署表示，中央疫情指揮中心宣布全國提升為疫情第三級警戒，民眾外出均應佩戴口罩之後，已不再只是區域性或單純醫療議題，而已提升至國家安全層級的議題，各級警察機關，均係屬政府一部分，基於行政一體的原則，當警察機關受命或執行各項勤務時，遇有不遵政府防疫規定之民眾，進行現場蒐證，移請衛生機關予以裁處，合乎法令與職責。

警政署為保護執勤員警安全，均已嚴格規定，警察人員在執行各項一般性治安交通維護事項時，皆應戴口罩與手套，以降低曝露感染風險；各項勤務執行，也因疫情變化，授權各機關理性權變調整，例如酒測或臨檢等頻率與執行方式，均已有所調整，避免員警過度曝險。

另為充分保護執勤員警安全，過去已極力爭取各類防護裝備，均已悉數撥發至各警察機關，也要求務必提供足量及完善的防護裝備給基層使用。

警政署指出，防疫已是全國總動員，大家同舟一命，歷來警察一直是政府中，最有效率、反應最迅速的組織，在歷次國家重大危機中，陪伴著全民衝破重重的險阻，成為安定民心的重要支柱，警察過去如此，現在如此，未來也會如此，永遠成為安定社會秩序的中堅。

(中時 )