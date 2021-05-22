近期疫情升溫，經濟部特別呼籲企業應確實遵守嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心發布「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」做好各項防疫措施，研擬適合企業特性之持續營運計畫。

5月起，經濟部已透過國內的184個產業公協會，將「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」、懶人包及簡訊實名制等相關防疫資訊提供給眾多業者，政府已提供單一窗口服務如科學園區管理局、經濟部產業競爭力發展中心、全國工業區服務中心，持續對工業區廠商提供必要協助。

經濟部長王美花指出，在疫情嚴峻之情況下，針對適合居家辦公如行政及研發等工作，建議企業比照中央政府機關推動居家辦公人力至二分之一。至於企業核心業務中若有須照顧產線無法中斷工作者，如何減少勞工出勤，請企業與勞工協商做好工作上的調整，做好分艙分流的工作，讓相關人力作最好的防疫措施。特別提醒如企業如有員工確診，請啟動企業應變機制，並通報科學園管理局或工業區服務中心等園區管理機關，俾利政府機關橫向聯繫，攜手防疫。

製造業對國內經濟成長及就業貢獻度大，並在國際供應鏈中扮演重要關鍵角色，政府後續將持續協助國內製造業，確實依照指揮中心「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」做好防疫措施，兼顧生產與防疫。

(工商 )