隨著疫情持續升溫，加上中部大缺水，中友百貨今（22）日臨時宣布，自5/22起至5/26自主停業5天！中友百貨強調，停業不停工，「中友購物網」提供24小時服務，中友FB跟中友APP也會持續推出優惠商品線上直播供消費者選購！

中友百貨先前受到朝陽科大首位確診女學生案例足跡波及，已自主停業兩天全館大消毒，昨日重新復業。不料，台中市府昨日卻宣佈，台中全市餐飲店不得提供內用政策，今日開館後眼看商場內空盪盪，臨時決定再次自主停業5天。中友百貨前後停業近一周，成為全台受疫情衝擊、自主停業最久的百貨商場！

中友百貨副店長陳俊華表示，中友百貨積極防疫，為確保顧客、同仁更安心的購物及工作環境，同時考量中部地區停水帶來的不便，決定自今日起~5/26再度暫停營業5天，持續進行內部環境調整及整理。期間所有同仁維持分流上班。

中友百貨強調，停業不停工，中友購物網提供24小時服務，中友FB跟中友APP也會持續推出優惠商品線上直播供消費者選購，消費者可以選擇宅配到府或是與櫃員約定好時間在AB棟1F店外快速取貨區面交取貨，持續提供優質服務滿足顧客的購物需求。

(工商 )