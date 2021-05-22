近日因疫情關係，大家都關在家中減少外出頻率，在家除了WFH的時間，也要安排寵愛自己的行程，義大利國民彩妝PUPA全新推出「PUPA SPA」居家輕保養系列，精選「北歐、大溪地、日本」世界知名三大SPA主題，設計成「北凜系列、花島系列、禪香系列」三種組合，包含身體磨砂膏、沐浴精、精油身體乳等，完成全套肌膚護理，在家就能輕鬆打造「全身水煮蛋肌」的完美保養。

PUPA SPA居家輕保養系列有北凜系列、花島系列、禪香系列三種組合。（邱映慈攝）

具有代表性的北歐SPA護理，是以獨特勁涼效果，透過冷熱循環的方式，達到提振精神、舒緩疲勞的感受。北凜系列嚴選薄荷、橘子、雪松木、鼠尾草、廣藿香等精油，帶來大自然的清新護理。此系列包含「精油涼感沐浴精、淨膚身體磨砂膏、休足涼感舒緩噴霧乳液、身體涼感清爽噴霧」，為全身肌膚帶來清爽、潔淨、保濕、涼感的體驗。

北凜系列主打大自然的清新護理，使用時會有舒服的清涼感。（邱映慈攝）

喜愛海島旅遊的女孩們絕不能錯過的「花島系列」，彷彿大溪地吹拂的徐徐暖風，飄來梔子花的溫柔香氣，與大自然合而為一的香氛護理，引領大家放鬆身心、消除緊張感，亦適合全身按摩使用，舒緩肌肉節結。花島系列精選「Monoi (梔子花香油)、摩洛哥油」成份，可加強滋潤肌膚，也適合乾性肌膚使用。此系列包含「SPA滋潤沐浴乳、SPA養膚身體磨砂膏、火山泥SPA身體發熱泥膜、SPA身體乳霜噴霧」，讓沐浴、去角質的過程也能具有保濕效果。

花島SPA身體乳霜噴霧以輕盈水感的潤膚乳搭配「噴霧」方式使用，達到快速使用且肌膚立即吸收的縮時保養效果。（邱映慈攝）

花島SPA養膚身體磨砂膏添加天然椰子油的糖結晶狀磨砂顆粒，清潔過程中可同時去角質並達到保濕效果，使皮膚光滑細緻。（邱映慈攝）

提到亞洲SPA一定少不了日本湯浴，PUPA以亞洲禪學為靈感，結合日本湯浴文化，帶來「禪香系列」。重現自然元素的和諧，融合靜心與安寧的茶葉和草本香料，給予身心合一的體驗。此系列產品為「禪香舒壓草本湯浴包」，入浴後使用，徹底釋放每一寸肌膚的壓力。

禪香舒壓草本湯浴包帶有草本的淡淡香氣，搭配泡澡使用可以放鬆、療癒身心。（邱映慈攝）

PUPA SPA居家輕保養系列，為所有女性創造了肌膚護理與療癒儀式感的結合，在家就可以享受世界三大SPA精華，同時為即將到來的夏天，做好「完美水煮蛋肌」的準備，滿足各位宅女水水們的身心靈小確幸。

入手PUPA SPA居家輕保養系列，在家就可以享受世界三大SPA。（邱映慈攝）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 花島SPA滋潤沐浴乳300ml*1

★公佈時間 ｜ 2021/6/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)