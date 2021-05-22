中央流行疫情指揮中心今（22）日公布本土COVID-19確診人數高達321人，另外，校正回歸到上周各日的共有400例。國民黨立法委員葉毓蘭在臉書質疑，去年12月15日，有親綠媒體頭版以斗大的標題報導「輝瑞疫苗我們也買到了」過了半年，這些疫苗到底在哪裡？防疫打假處處雙標，政府該如何帶領民眾對抗這未知的疫情？

葉毓蘭指出，隨著疫情日趨嚴峻，中央、地方政府紛紛執行多項防疫作為，而各式各樣的防疫假訊息，充斥在社會中，製造人心的恐慌與不安，蔡英文更指出，打假訊息是防疫關鍵戰役。

葉毓蘭表示，日前有媒體人於5月17日比指揮中心記者會提前洩漏當日確診數，沒事。反觀，政府就恫嚇臺北市議員徐巧芯亂散佈疫情相關資訊，雙重標準的執法，對防疫是有助？還是有害？

葉毓蘭也直言，去年12月15日，有親綠媒體頭版更以斗大的標題報導「輝瑞疫苗 我們也買到了」，過了半年，這些疫苗到底在哪裡？衛福部及有關機關查辦了嗎？針對自由時報的這篇報導，當然是沒有任何查辦的動作，這一點也不令人意外。

葉毓蘭評擊，防疫打假處處雙標，分藍綠辦事，政府該如何帶領民眾對抗這未知的疫情？

(中時新聞網)