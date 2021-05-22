雲林縣22日累計新冠肺炎確診者4人，都是被旅外親戚傳染或有萬華旅遊史，縣長張麗善今緊急沉痛呼籲，無症狀感染者多，請旅外鄉親不論在哪個縣市都暫時不要回雲林，唯有這樣做才能互保平安。

雲林縣第一例確診者是66歲元長鄉罹患重大傷病的男性，他被從台北市返鄉敘舊的胞姊傳染。第二例是林內鄉65歲男性，有萬華出入史。第三例56歲林內鄉精神障礙男子，他是第二例的弟弟，因精神障礙，行蹤交代不明。第四例是45歲西螺男子，有萬華唱歌史。

張麗善今（22日）於視訊記者會呼籲，請鄉親這段期間忍耐暫時不要回雲林，無症狀感染者多，最好不要隨便移動，她的呼籲雖然很沉痛，但病毒在哪裡不知道，只有這樣才能挽救疫情，希望旅外鄉親不論在哪個縣市，都先不要回雲林。

林內鄉一名確診者的行蹤無法確認，衛生局將於明天（23日）早上9點到下午3點在林內鄉設置全縣第一個快篩站，曾經與確診個案接觸、活動足跡範圍重疊且出現新冠肺炎相關症狀者可免費篩檢，民眾先向林內鄉公所登記，張麗善感謝醫師公會、護理師護士公會、醫檢師公會號召義勇軍執行篩檢。

此外，台大雲林分院虎尾院區也將於下周一（24日）起將設常態社區快篩站，提供縣民眾快篩服務。院方表示，這樣才能降低周邊醫院急診因負擔大量無症狀採檢病人造成的壓力。

台大雲林分院自5月21日晚上8時起至6月1日上午8時止關閉虎尾院區急診室作為快篩站，有急診需求患者請到斗六院區。

(中時 )