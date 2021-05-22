指揮中心今(22日)公布400例「校正回歸」本土個案，新名詞聽得所有人霧煞煞，引起各界熱議。國民黨文傳會副主委鄭照新分析，事實證明每天公布的案例非真實疫情趨勢，而是篩檢能量的等級，而民眾質疑的是表述方式，創造新名詞反而讓每天公布的數字失去公信力，而他也對地方篩檢通報中央流程提出質疑，「實事多一點，巧語少一點，替人民拜託你們了好嗎？」

鄭照新今在臉書上表示，關於「校正回歸」，收起第一時間的問號與三條線

認真分享三點看法：

1.早在疫情爆發時就提醒過中央政府，每天公佈的案例不能等同於疫情的真實趨勢，那只代表了篩檢能量到什麼程度而已，現在的事實也證明如此。

2.民眾質疑的是表述方式，不管是不是延遲案例，晚確認也該是總和，本土通報721就721，報完總數後可以細分延遲與否，但沒有甚麼好迴避的，硬創造「校正回歸」的名詞，用一個（不計境外）321＋400「校正回歸」的三條線分別方式，不是等於每天通報的都要「校正回歸」，每天公佈的公信力根本就沒了。

3.地方篩檢案例通報中央流程，或醫院填表通報流程，請問SOP是誰規定的？答案是 #中央規定，既然如此，這一年為何沒有針對大量確診狀況預先做sop的推演？更不說在這過程中基層曾向中央多次建議有資訊落差問題，建議流程簡化？要緩和通報時間差的問題，重點難道不該在如何簡化SOP流程？能簡化就簡化，不能簡化，就與地方政府合作增加人力，立刻招募退休醫護或其他符合規定人員 。

鄭照新指出，當綠營側翼忙著甩鍋給雙北通報時，我們卻看到雙北市長放下成見替中央緩頰，為得就是趕快把疫情控制，找到改進方案，而在野黨也體認到以民為本，在昨天協助執政黨在紓困方案上表決同意取得進展，「在這種時候，執政黨政府，拜託你們，實事多一點，巧語少一點，替人民拜託你們了好嗎？」

(中時新聞網)