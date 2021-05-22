現代人追求速食愛情，一言不和就分手，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3星座相當癡情，即便在愛情中被另一半虐了千百遍，但依舊待對方如初戀，分手從來都不是他們的選項，也絕不會輕易變心。

雙魚座：

雙魚座嚮往浪漫的愛情，一旦遇上真命天子就會全心全意的付出，視對方為自己的全部，加上雙魚座相當死心眼，只要認定了對方就不會劈腿，就算對方虐他千百遍，他依舊將其視為初戀。

巨蟹座：

重視家庭的巨蟹座對於愛情十分專一，甚至相當享受照顧另一半的過程，他們認為，既然選擇了就不能輕易改變，加上巨蟹座的人不容易動心，一旦遇到心儀對象，即便受到了傷害，他們的愛也不會就此打了折扣。

金牛座：

金牛座的人相當固執，在感情中一旦認定了一個人，就會非常堅持自己的選擇，全心全意的付出，就算過程中遭到傷害，他也願意原諒，分手從來不是他們的第一個選項。

(中時新聞網)