中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案校正回歸到上周各日，對此，新北市議員葉元之痛批，日前公布的確診人數也非即時確診的人數，指揮中心根本是脫褲子放屁！

葉元之說，中央流行疫情指揮中心就是不願意一次公布新增721例，所以才會出現「校正回歸」的新名詞，他質疑，日前指揮中心所公布的確診數也並非即時數據，「根本是自欺欺人，很無聊！」

葉元之也提到，民進黨只會搞政治，綠營立委、議員狂批新北市政府防疫措施，如今「校正回歸」再度甩鍋給地方政府，但根本原因是中央本身系統的問題，不思好好防疫、改善系統，如今只會讓疫情恐慌再起，中央政府的公信力蕩然無存。

此外，葉元之繼續爆料說，近期接獲許多確診民眾本人或家屬陳情，確診後卻只能待在家中，一等就是2至3天，如今原因出爐，就是中央系統出問題，地方政府想要後送也沒有名單依據，台灣疫情嚴峻，攜手防疫比甩鍋、口水更為重要。

篩檢塞車釀校正回歸？侯友宜證實與中央有時間差 憂成破口籲組「國家篩檢隊」

(中時 )