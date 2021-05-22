淡水警分局於今（22）日在轄區民眾易群聚場所河岸、老街、市場等，針對民眾未保持社交距離及外出未全程佩戴口罩實施勸導及取締。（淡水警分局提供）

淡水警分局於今（22）日在轄區民眾易群聚場所河岸、老街、市場等，針對民眾未保持社交距離及外出未全程佩戴口罩實施勸導及取締。（淡水警分局提供）

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增國內323例COVID-19確定病例，分別為321例本土及2例境外移入，另有400例本土個案校正回歸到上周各日，疫情持續嚴峻，新北市淡水警分局因應防疫相關措施，針對轄內金色水岸、淡水老街、市、宮廟及美食商街等，動員警力執行勸導及強制驅散作為，並對未戴口罩的民眾嚴加取締，以避免因群聚造成防疫破口。

淡水警分局於今（22）日在轄區民眾易群聚場所河岸、老街、市場等，針對民眾未保持社交距離及外出未全程佩戴口罩實施勸導及取締，雖未發現有室內5人及室外群聚10人違規聚會的情事，但是，從5月18日起第三級防疫警戒-外出強制全程戴口罩，截至今日下午5時已通報衛生單位裁罰共26件。

淡水警分局表示，目前疫情仍處於高峰，警方將持續稽查民眾群聚及未戴口罩，同時呼籲民眾外出口罩務必戴好戴滿及保持社交安全距離，面對疫情「同島一命」，一起努力做好防疫工作，讓疫情獲得控制。

(中時 )