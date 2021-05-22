今天NBA場上勇士與灰熊展開死鬥，勝者將搶下季後賽最後一張門票，而兩隊打到延長賽才分出勝負，灰熊以117：112險勝，季後賽將面對西區第一的爵士。這場比賽全場灰熊幾乎都取得領先優勢，莫蘭特(Ja Morant)表現相當強勢，但勇士這邊主將柯瑞(Stephen Curry)也不惶多讓，拿下39分4籃板5助攻3抄截成績，第四節和延長賽都沒有下場休息，整場也拚戰了47分鐘。

Kent Bazemore called Stephen Curry's tailbone injury a "hairline fracture", which isn't the terminology the Warriors have been using. 👀https://t.co/COZhhAPFEh — Warriors Nation (@WarriorNationCP) May 22, 2021

而在賽後他的隊友貝茲莫爾(Kent Bazemore)加碼爆料說：「其實柯瑞是帶著骨折傷勢打球的！」這讓外界非常震驚，因為柯瑞本場命中率還是維持及格水準，他全場28投13中、三分球15投6中、罰球7投7中，前兩項命中率都高過四成，不說完全看不出來是帶傷上陣，而且柯瑞整場都遭到對手多人包夾伺候，想輕鬆出手都非常困難。

去年無緣季後賽的情況下，勇士本季希望能重返榮耀，而柯瑞用神乎其技的表現拿下聯盟得分王，甚至在昨天入選了MVP候選人名單，幾乎以一己之力帶勇士拚到現在，可惜連續敗給湖人和灰熊，讓他們再次無緣季後賽，而今天這場真的只差那麼一點，實在令人惋惜，另外貝茲莫爾還說道：「夥伴，那傢伙真是讓人難以置信，不管他的身體感覺如何，他都不會讓你們知道的！」

可見柯瑞真的很想幫勇士拿下勝利進季後賽，即使尾骨還是骨折的狀態仍打了47分鐘，加上延長賽他幾乎沒有休息多久，職業精神令人敬佩不已，而此戰除了他威金斯(Andrew Wiggins)上場44分鐘拿下22分10籃板，總計22投10中、外線4投1中，卓雷蒙格林(Draymond Green)上場45分鐘拿下11分16籃板10助攻，共11投5中、外線1投1中。貝茲莫爾拿下10分4籃板2助攻2抄截。

(中時新聞網)