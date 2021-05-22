玉山國家公園大水窟山下的八通關古道杜鵑營地本月16日發生森林大火，火勢至今持續延燒，消防搜救人員忙著滅火，卻有不肖人士透過網路、以感謝打火人員的名義對外募款，玉山國家公園管理處透過臉書嚴正駁斥，強調絕無募款情事，呼籲民眾不要受騙。

在臉書各大登山平台上，22日上午出現疑似不肖人士PO文鼓吹民眾捐款，其內容包括「慰勞辛苦的玉山救災人員，大家共同捐心意」、「這不是救災捐款，而是要感謝救災人員辛苦保護美好山林」，文中並呼籲山友捐點心意，並要大家上玉管處查詢捐款事宜。

玉山國家公園管理處對此PO文嚴正駁斥，玉管處指出，杜鵑營地森林大火連日延燒，相關單位從陸地、空中投入救災工作，至今仍止不住大火延燒，要對所有工作人員的辛勞致上最敬意，但玉管處絕無設置募款管道，也沒有對外募款的情事，目前已將此案交由警方調查，若查獲將依違反社會秩序維護法法辦。

而針對目前森林火警延燒情況，玉管處也表示，杜鵑營地森林火災持續延燒，不但各單位接力救援，農委會林務局也派遣各林管處的森林護管員分批上山救災，但因全台近來水情嚴峻，尤其玉山區域降雨極少、缺水嚴重，救災工作堪稱陷入有史以來最艱難的困境。

玉管處指出，待火災熄滅後，將會與嘉義林區管理處及生態專家組隊，進入杜鵑營地周邊勘查野生動物與植物環境的損傷情況，並納入災後生態系長期監測。

玉管處強調，除了缺水、森林火災等問題，近來台灣疫情大爆發，工作人員要兼顧救災與防疫，堪稱疲於奔命，呼籲民眾儘量待在家裡、做好防疫工作，若沒事做可使用玉管處官網的登山專區、藉以充實登山相關知識，千萬不要亂放假消息，也不要被假消息欺騙或任意轉傳。

(中時 )