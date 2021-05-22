新冠疫情警戒升級，企業啟動防疫備援策略，分別以分流、異地、居家辦公等方式，震旦集團旗下互盛（2433）因應疫情推出「企業防疫數位轉型包」，協助企業快速啟動居家辦公。

互盛表示，在顧客服務部份，除提供「智能客服中心」、「行動客服APP」，即時線上完成報修、叫耗材外，並透過物聯網主動式服務，提供線上遠端支援等零接觸服務；如需現場到府服務，近期也啟動「互盛安心服務」措施，讓企業安心營運、守護健康。

互盛的「企業防疫數位轉型包」，包含生物辨識門禁、行動分機、視訊會議、防火牆協助企業透過安全社交距離維持企業運營產能，且異地辦公的人員透過防火牆安全連線，更能維護企業內部資訊安全。

「企業防疫數位轉型包」同時協助各型企業，從小型個人工作室、中／中大型企業，甚至大型跨國企業，皆可針對其企業規模與階段進行「數位轉型健診與策略規劃」，並依據企業需求，提供適用與符合預算的數位轉型解決方案，以客製化服務，降低企業於採購時所面臨的數位轉型成本與不適應風險。

互盛公司深耕一站式OA辦公設備與CA網通設備服務，面對疫情下的辦公模式改變，結合震旦雲推出「AI人臉面試官、人臉辨識測溫結合考勤系統」等HR人資系統解決方案，滿足企業零接觸需求與運用AI智能系統提升企業效能。

互盛「企業防疫數位轉型包」滿足各規模企業建置符合預算與需求的智能科技設備，讓企業無痛即刻實施「居家辦公、異地辦公」，用行動守護員工安全、維持企業營運，如有健診需求歡迎官網留言或撥打4128-399洽詢。

互盛安心服務措施:

1. 互盛全台公司實施分組異地辦公及視訊會議。2. 公司內部嚴格實施每日體溫量測。3. 無論在辦公室或外出，必配戴具醫療字號的口罩。4. 暫停設備定期保養服務，減少接觸。5. 如顧客有維修維護需求，將遵循防疫措施前往處理。6. 維修前後，確實完成洗手步驟或以酒精消毒雙手。7. 人員實測專業訓練，以縮短完修時間。8. 維修設備後，以酒精全面擦拭使用區域，如操作面板、送稿機、手送台、前蓋等。

(工商 )