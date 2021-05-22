興櫃京站（2942）為響應政府「強化三級防疫措施」22日宣布5月23至25日再度自主停業三天，確保員工及顧客的安全為首要。

「四面全是火」！京站總經理柯愫吟指出，有鑑於近日疫情嚴峻，館內6-700位專櫃工作人員每天上班都是提心吊膽，在中央流行疫情指揮中心建議避免不必要的移動、活動或集會。京站時尚廣場全力配合政府防疫政策，立即響應政府為期三天「強化三級防疫措施」，同時考量為提供顧客、同仁更安心的購物及工作環境，將再度自主停業3日，範圍為台北轉運站店、雙連爵士廣場與新店小碧潭店，停業期間將持續進行更完善清潔消毒措施。

柯愫吟強調，京站將持續觀察中央流行疫情指揮中心公告，視最新疫情做最快速的滾動式管理，預計26日恢復營業時間，則如之前所公告縮時營業，週日-週四營業時間12:00-20:30；週五週六12:00-21:00。

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