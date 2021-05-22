對於中央流行疫情指揮中心公布新增321例本土確診個案，另檢出400例本土確診病例，「校正回歸」至5月16日至21日的個案。前國民黨主席朱立倫在臉書表示，他身為台大教授、會計博士，呼籲將心思放在防疫上，不要再將事實複雜化；真正的重點是控制疫情，才能讓數字趨緩。

中央流行疫情指揮中心今公布新增323例確診個案，其中321例本土、2例境外移入個案，另有400例校正回歸上周各日個案。

指揮官陳時中表示，今新增的321例本土病例，為162例男性、159例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲。

陳時中也說，由於先前在通報上傳上有塞車情形，因此把必要的欄位從20幾項簡化到8項，申報的人力、時間就會增快。

陳時中解釋，在1萬6000個舊案中，檢出400個本土個案，為185例男性、215例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於5月7日至5月20日，校正回歸至5月16日至21日的個案。

對此，前國民黨主席朱立倫在臉書表示，身為台大教授、會計博士，他想針對「校正回歸」講幾句話。

他以公司舉例，企業經營必須努力爭取實際績效，每天在財務報表數字上做文章，是沒有意義的。因此，真正的重點是控制疫情，才能讓數字趨緩。民進黨政府不用花這些心思，人民很聰明，都看得出來真實的情況。

朱立倫呼籲，麻煩將心思放在防疫上，不要再將事實複雜化。

篩檢塞車釀校正回歸？侯友宜證實與中央有時間差 憂成破口籲組「國家篩檢隊」

(中時新聞網)