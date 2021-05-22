外界不斷疾呼興建方艙醫院，台北市長柯文哲21日表示，現在臨時要蓋方艙醫院已經來不及，最快方法就是徵召大型旅館，推出加強版防疫專責旅館也就是「台灣版方艙醫院。（摘自柯文哲YT）

外界不斷疾呼興建方艙醫院，台北市長柯文哲21日表示，現在臨時要蓋方艙醫院已經來不及，最快方法就是徵召大型旅館，推出加強版防疫專責旅館也就是「台灣版方艙醫院」，把過去醫院分級概念轉到防疫旅館使用。根據一份網路民調顯示，絕大多數網友認為，台灣應該興建方艙醫院。

柯文哲指出，台北市已徵召台北凱撒飯店在內共4間旅館，作為加強版防疫專責旅館，也是「台灣版方艙醫院」，收容快篩陽性輕症的確診病患，將醫院留給中、重症病患使用，而新北市也啟用淡水亞太飯店作為集中檢疫所。

網路媒體《NOWnews》以「確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？」為題發起網路投票，投票時間為5月20日至22日，截至22日下午6點，參與投票的網友中，有75.38%認為需要，有24.62%則認為不需要。

認為台灣需要興建方艙醫院的網友表示，「把有問題的集中在一起才不會傳播」、「超前部署，不是嗎？」、「把醫療資源留給重症者」、「爆增確診時可分級處理」、「走馬換中！？找一個技術官僚真相、問題就解決了」。

認為台灣不需要興建方艙醫院的網友則指出，「人口不多，送去方艙醫院等於送死，大家住在一起更會感染」、「徵召旅舘，建方艙來不及」、「把一群人放一起管理認為比較好嗎？ 想做你是護士，你會想去嗎」、「百姓自主管理比較重要，減少醫護人員的負擔」。

(中時新聞網)