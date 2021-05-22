本土群聚風暴持續延燒，萬華成為重災區，其中萬華消防分隊也有5名隊員快篩被驗出陽性反應，北市副市長黃珊珊表示，目前5名隊員已安頓到加強版防疫旅館，正在等PCR檢測結果。

黃珊珊指出，消防局在萬華區的分隊，台北市長柯文哲在5月12日就指示全部都要打疫苗，因此所有分隊都已施打，另特別開立快篩程序。

黃珊珊表示，昨天進行快篩時，確實有幾位呈現陽性狀況，包括：忠孝分隊1人、龍山分隊2人、永吉分隊1人、第一大隊大隊部1人，目前正等候PCR檢測。

黃珊珊指出，消防局忠孝分隊共有26人、龍山分隊33人、永吉分隊28人，目前只有大概剩下5至6個人未快篩，但今天下午1時所有人都會完成快篩，而其他皆為快篩陰性。

黃珊珊說，後續快篩陽性的同仁已經移送到「加強版防疫專責旅館」，目前各分隊已經都大清消，將降低每個寢室降低使用人數、要分流，隊員上班時不同空間辦公要異地辦公，而且不同班別嚴禁碰面、減少碰觸，並分成兩梯次勤教也要嚴格管制與消毒。

(中時 )