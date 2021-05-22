中央流行疫情指揮中心今(22日) 宣布再增321例本土案、2例境外移入案，及400例本土案為校正回歸上周各日個案，首創「校正回歸」名詞引爆全台灣民眾熱烈討論，連學霸級美女主持人吳淡如也在臉書坦言，有朋友問她這個名詞，她一臉霧煞煞，看了好一陣子才懂，強調：「我絕對不當酸民，我一定要明白這種用心苦。請大家不要恐慌的意思。」

吳淡如今日在臉書PO文提到，剛剛有朋友來問她「校正回歸」名詞，她當下一臉霧煞煞，看了好一陣子才懂，應是請大家不要恐慌之意。她幽默表示這應該納入管理會計學，或統計學新運用範圍，更有朋友傳了以下這段話給她：「婚前，老婆問我有幾個女朋友？我：沒有，你是我的初戀。婚後。『你到底有幾個女朋友？』『報告！校正回歸12個⋯』」

吳淡如還笑說，其實家裡有人也很擅長校正回歸，一開始問對方腳踏車很貴要上萬塊吧？對方答：「差不多啊。」後來發現校正回歸是15萬元，「還好不是用我的錢，否則他一定有家無法回歸。」

「我真心的比較喜歡321的數目。謝謝您的用心良苦。」吳淡如接著大吐肺腑之言，她說總而言之，辛苦了，我們會加油，盡量不出去，因為大家都在同一條船上，一定要努力支持抗疫。

吳淡如亦不忘先打預防針，要各顏色網軍少來她這裡出征，「我相信我們在民主台灣，如果您要出征什麼的話⋯⋯麻煩去找「不過氣」和更有名的對象喔⋯⋯本人對政治，沒興趣！不奉陪！雖然都待在家裡，也沒你那麼閒謝謝。」

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(中時新聞網)