案2514朝陽科大女學生確診後，其同行朋友、同學等同在KTV包廂夜唱的20人均被隔離，群聚感染引發風暴，22日再新增3例確診個案，包括夜唱團成員、室友、家人等，截至目前共累計11人，其中隔壁包廂中醫大學生確診，其夜唱團成員仍持續篩檢中。

另案2514朝陽科大女學生13日晚間和朋友約20人至台中市東協廣場美樂地KTV夜唱，期間皆未佩戴口罩，17日出現相關症狀後採檢確診，夜唱團陸續有人確診，目前有，案2710、案2816、案2833、案2916、案2920、案2960、案3449、案2958隔壁包廂中國附醫男大生、案3446夜唱團同學室友、案3035室友母親及案2833同學等11人。

台中市長盧秀燕指出，朝陽全校師生快篩1168人，快篩陽性29人，經PCR進一步篩檢為陰性，這波病毒跟彰化不同的是，主要傳播範圍在夜唱團成員、同學及室友、身邊家人，沒有擴大傳染，「天佑朝陽、天佑台中」。

盧秀燕說，自23日開始，緊急設置的朝陽科大前進指揮所任務解除，快篩站將撤除，但仍持續觀察追蹤，呼籲附近居民、店家可安心，不在校的1.4萬名師生，警報初步解除，若有身體不適仍可進行快篩。

針對近期外界謾罵夜唱團學生的部分，盧秀燕強調，沒有人想染疫，想把疫情傳給別人，防疫期間多支持、多關心，盼民眾能理性。

(中時 )