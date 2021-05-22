大陸資通訊大廠華為遭美國列入黑名單，多次的制裁對華為造成不小的衝擊，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周四（20日）表示，現階段美國持續將華為列入貿易黑名單，暫不對社交媒體平台TikTok採取行動，但仍在評估中。
《雅虎財經》報導，雷蒙多接受雅虎財經總編輯賽維爾（Andy Serwer）採訪，談及美國對中的許多經濟政策，雷蒙多表示「我們需要加強對大陸的防範」。
隨著美國針對多家大陸企業的制裁，對亞洲供應產生不小的衝擊，或多或少加劇全球晶片短缺，此影響不但對美國自身經濟生產造成影響，同時也加劇了美中之間的緊張關係。
雷蒙多指出，並未獲得任何有關TikTok的訊息，但華為續留黑名單中是無庸置疑的；自就任以來，已經將5至6家大陸公司列入黑名單，其中包括1家電腦企業，「我們需要持續對大陸的防範」。
根據《華爾街日報》報導，拜登政府於2月放棄了將TikTok出售給甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）等美國知名企業，但TikTok仍被美國海外投資委員會列入潛在國家安全威脅評估。
隨著美中兩國的關係持續緊張，美國和大陸皆積極的投入大筆資金以振興國內經濟，以增加自身的競爭力，被問及美國對大陸的經濟政策，應該採取投資國內，以增加競爭力的侵略性姿態，或是抵禦陸企的保守姿態，雷蒙多對此堅定回答「兩者都是不可或缺的」。
(中時新聞網)
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