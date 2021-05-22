黃國倫送寇乃馨的生日禮物，相當別緻且用心。（寇乃馨本人提供）

黃國倫手寫卡片告白寇乃馨。（寇乃馨本人提供）

寇乃馨22日迎接50歲生日，她與黃國倫結婚12年，雖然現在因疫情，夫妻倆分隔兩地，感情依舊甜蜜蜜，去年黃國倫生日時，她還送上價值450萬元的馬丁D200吉他作為賀禮。這次黃國倫則將自己人肉打包，不畏需要隔離14＋7天，飛上海為愛妻慶生，並送上她喜歡收藏的天使娃娃及手寫卡片，恩愛模樣羨煞旁人。

寇乃馨開心說「不昂貴，但心意珍貴，我就喜歡這些幼稚小玩具」。也透露黃國倫還會寫首歌給她，自己非常期待。更在臉書上分享道：「國倫問我，他送這樣的生日禮物會不會太便宜？我的答案是貴重的豈是禮物，而是一份願意陪我任性玩耍今生的膽識、一個容讓我把生活過成了遊樂場的伴侶。」

寇乃馨自去年6月到大陸後，看準疫情帶動的宅經濟商機，在淘寶直播界站穩了腳步，才半年粉絲就高達60萬人，「我目前的銷售業績轉化率很高，應該在全大陸可以擠進明星直播的前10名」，過去6個月裡，已直播了將近200場，每周只休息1天，那天還是因為要去錄節目，幾乎可以說是全年無休。

每天直播近6個小時，是後還要開檢討會、提前做功課了解產品，每天都是早上8點才睡，下午3點半又起床繼續忙，喊到嗓子都啞掉了，也已快1年沒有回台，「除了重要的日子或生病，才會請國倫代班，暫時回不了台灣，是因為隔離會斷播，而觀眾是會養成習慣性的，真的是體力活啦」，老公黃國倫則是台灣、大陸2地飛，自去年疫情爆發後已經來回3趟，共隔離6次了。

據調查，以寇乃馨每月直播20至25場，單場平均銷售200多萬（約台幣900萬）人民幣來計算的話，1個月營業額已超過2億台幣，雖然寇乃馨表示，要層層扣除成本，主播拿到手的銷售提成不高，但也坦言，確實比起之前純當藝人「收入增長個5倍以上是有的」。

今天她生日，小倆口也在直播間一起度過，「我生日但還得作苦工，寵粉祭出限量超優惠禮盒，衝一波業績新高啦，看有沒有機會創下單場千萬人民幣營收」，黃國倫也說：「就卯盡全力幫老婆叫賣，讓她荷包滿滿滿，這樣她才能幫我再買吉他哈哈。」

(中時 )