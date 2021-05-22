疫情使得多數劇組停拍，TVBS八點檔TVBS《女力報到》遭爆仍大量拍室內場景，且多是4、5人以上的室內群聚戲，足跡遍布內湖、宜蘭、新莊、桃園等地區。且劇組傳出有工作人員身體不適請假，恐釀防疫配破口。

對此，TVBS回應：「去年疫情起，女力報到劇組即開始執行防疫措施，近日疫情升溫，防疫措施更加嚴謹。具體作法包括：1.拍攝前後，場地都會進行消毒。2.配給劇組酒精，並規定須早晚量體溫，工作人員全程配戴口罩、演員非正式上戲時亦須全程配戴。3.演員已調整劇本並縮減出班、取消臨演，所有人員隨時回報身體狀況。4.拍攝場景調整為可控制環境。

電視台並強調：「女力劇組皆以中央規範之防疫標準進行工作，並非群聚，近日有工作人員身體不適，經就診確認為腸胃炎。為避免疑慮，再進行快篩後確認為陰性。為保護劇組，將再加強現場防疫措施與控管，確保防疫措施具體落實。一旦政府防疫升級，劇組亦會立即配合政府所有防疫政策。」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時 )