台東60餘歲男子在LINE群組張貼「獲取越南超級國家祕方！喝熱開水泡綠茶混入檸檬汁可殺新冠病毒病菌」假訊息，並要求轉發給身邊的親朋好友，警方通知到案說明，詢後以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪名移送台東地檢署偵辦。

台東縣警察局接獲民眾檢舉，在軟體LINE群組查獲假訊息「獲取越南超級國家秘方！喝熱開水泡綠茶混入檸檬汁可殺新冠病毒病菌」，經查張貼人為60餘歲男子，經通知到案說明，詢後以違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪名移送台東地方檢察署偵辦。

該不實訊息內容為聲稱獲取越南超級國家祕方，新冠肺炎在還沒有來到肺部之前，只要檸檬加溫開水就能消滅病菌，並要求轉發給身邊的親朋好友，經台東縣政府衛生局證實為假訊息。

台東縣警局提醒，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條：「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金」， 盼大家不要輕信、轉傳這些不實訊息，如有人誤信，可能影響疫情控制。

(中時 )