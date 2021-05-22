美國聯邦眾議院共62位跨黨派議員於美東時間21日聯名寫信給美國國務卿布林肯(Antony Blinken)，呼籲美國政府將台灣納入美國疫苗分配優先名單。外交部對美國國會議員採取具體行動，協助我取得疫苗表達誠摯感謝。

聯名函內容肯定台灣防疫處置得宜，且在去年捐助美國超過1,200萬片口罩。近來台灣疫情惡化，正在努力控制疫情擴散，以免如果必須封城，對台灣及美國經濟將會造成負面效應。美國政府應該將多餘疫苗分享給台灣，持續力挺雙邊強健的夥伴關係。

外交部表示，這份聯名函由聯邦眾議員巴爾(Andy Barr, R-KY)領銜發起，獲得共和黨黨團會議主席史蒂芬尼克(Elise Stefanik, R-NY)、外交委員會資深成員薛曼(Brad Sherman, D-CA)、夏柏特(Steve Chabot, R-OH)等62位民主、共和兩黨眾議員連署，展現美國國會跨黨派對台灣的堅定友誼。

外交部指出，美國衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)昨天與我衛生福利部長陳時中視訊會談時，也曾表達支持台灣取得疫苗。未來我國政府將持續與美國行政部門與國會在既有的良好基礎上，強化台美防疫夥伴關係。

(中時 )