日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，今天全境重症患者數已多達1303人，再創歷史新高；北海道與沖繩縣疫情延燒，前者連4天逾600例，後者連兩天破單日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）、北海道文化放送（UHB）報導，日本政府厚生勞動省表示，截至今天為止，日本全境需要使用人工呼吸器及在加護病房接受治療的重症患者數共1303人，較昨天增加9人，再創歷史新高紀錄。

沖繩縣今天新增231例確診病例，連續兩天創新高紀錄，至今累計病例數1萬4925例。日本政府昨天決定，沖繩縣將從明天起納入「緊急事態宣言」對象地區，適用目前最嚴格的防疫對策。

北海道21日新增726例確診病例創歷史新高，今天新增657例確診病例，雖然低於700例，但仍是連續4天單日新增逾600例，也是連續兩天超越東京都居全國之冠，多數病例集中在第一大城札幌市。北海道從16日開始被納入「緊急事態宣言」對象地區後，目前仍未收減少新增確診病例之效。

北海道「緊急事態宣言」暫訂5月31日解除，不過，北海道知事鈴木直道21日說，目前無法判斷是否會如期解除，透露緊急事態有可能延長。

東京都今天新增602例確診病例，較上週六減少170 例，連續9天低於上週同天（例如本週六低於上週六），整體疫情雖說相對稍微趨緩，但新增病例數仍舊維持高檔水準。

東京都至今累計病例數15萬6250例，包括2015例死亡病例；目前重症患者數較昨天減少3人，總數62人。

大阪府今天新增406例確診病例，連續兩天單日新增低於500例，至今累計病例數9萬7464例，包括2114例死亡病例。

(中央社)