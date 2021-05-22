台灣今日新增321例本土確診案例，但又額外增加400例「校正回歸」各日個案。衛福部長陳時中澄清，上周因檢驗量增加，通報上傳有塞車的情況。此新創名詞，也引發各界嘩然。前高雄市長韓國瑜表示，「校正回歸」請造句。前韓辦發言人何庭歡一句「老闆的髮量也要#校正回歸嗎？」引來網友笑翻。

韓國瑜22日在臉出貼文表示，「小編：請造句 #校正回歸。」前韓辦發言人、台視主播何庭歡何庭歡跳出來說，「老闆的髮量也要#校正回歸嗎？」引來近6000名網友按讚。網友紛紛回說：「這個回得太好笑了。」、「哈哈哈，20年前校正回歸，滿頭秀髮。」、「庭歡壞壞～」

除何庭歡外，高雄市議員李雅靜也說，「我的身材要校正回歸」。李彥秀則表示，「體重可以回歸校正嗎...」台北市議員張斯綱喊說，「假訊息檢舉也可以校正回歸嗎？」資深媒體人羅友志則回說，「『叫』你立『正』不准問疫苗的事，還給我『回』嘴，『跪」』！」

網友酸說，「乾脆歸零，明年公布；貽笑國際，已無退路。」、「以後酒測值超標，可以跟警察說超出的部分要校正回歸上個月，pass。」、「817也請校正回歸。」

篩檢塞車釀校正回歸？侯友宜證實與中央有時間差 憂成破口籲組「國家篩檢隊」

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(中時新聞網)