台中市府宣布自5月22日起至6月8日止，全市餐飲業禁止現場飲食，店外不能脫下口罩飲食，採用實名實聯制外送、外帶，經發局首日到草悟道周邊稽查，店家配合暫停內用，公告及實施外帶、外送實聯制，發現有民眾未妥善佩戴口罩計口頭勸導2件，皆立即改善。

經發局副局長李逸安今日率隊至草悟道、市民廣場周邊稽查與宣導防疫措施，為降低染疫風險，防止消費者用餐時取下口罩，產生防疫破口，針對餐飲業、便利商店、超級市場、百貨公司、量販店、連鎖加盟店、夜市、市場、商圈或其他相類的餐飲場所全面禁止內用。

李逸安說，為保護店家及消費者，外帶、外送採實聯制，雖會造成民眾一時不便，卻是防疫所需，希望店家、民眾共同配合，守護彼此健康。

市府兵分兩路至草悟道周邊店家稽查與宣導13家次，店家皆已自主配合暫停內用，並公告及實施外帶、外送實聯制，消費者也能主動配合。

假日本來人潮眾多的草悟道，因宣導防疫少出門奏效，遊客銳減，經發局在場發現有民眾未妥善佩戴口罩，計口頭勸導2件，民眾也配合改善，趕快將口罩戴好戴滿。

經發局強調，台中市餐飲及市場攤位多，以最高標準防疫，嚴格督促業者做好各項防疫工作，不定期加強查核防疫措施，要求業者強化人員自主管理、顧客接觸點、公共設施全面落實環境消毒等工作。

(中時 )