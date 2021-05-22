為何突然出現「校正回歸」？ 柯文哲道破根本：用原制度處理新局面

疫情連日升溫，各縣市政府管控加嚴，今確診與校正個案共增加721例本土個案，但中央的「校正回歸」說詞惹議，更甩鍋地方漏報。對此，台北柯文哲怒嗆，從採檢到中央公布，都是中央負責，並不是地方沒有回報數字的問題，中央不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。

柯文哲表示，今天很多人都在問「校正回歸 」是什麼？為什麼本土721例不能寫721例，要寫321＋400？到底什麼是校正回歸，他用圖表簡單說明。

柯文哲指出，現行的流程是，民眾到醫院完成PCR採檢後，各醫院將資料登錄上中央建置的「傳染病通報系統」，並將檢體送至中央指定實驗室，檢驗結果出爐後， 疾管署要先做研判，再送疫情指揮中心將確診個案編號，然後才是公布。

柯文哲認為，因此從採檢到中央公布，本來就有時間差，少則三天，多則五天，整個流程，從醫院、實驗室、到指揮中心，都是中央負責，沒有甚麼地方沒有準確把數字回報中央的問題。

柯文哲表示，過去確診個案數很少，這個作業的時間差造成中央公布時和當時的實際數字的差異不會太大。但疫情爆發後，指揮中心每天公布的數字，已無法反映疫情現況。

柯文哲說，再加上PCR檢體量大增、疫調過程塞車、採檢到公佈的時間差愈拉愈長，所謂校正回歸，只是反映現行制度無法真實反映快速變動的現況。

柯文哲強調，既然中央疫情指揮中心的數據，已經不能反映真實疫情，他建議改變作法，告訴國人每日快篩陽性的新增個案數，告訴民眾大致的疫情趨勢，而不是幾天前狀況的數字，更 不要創造新名詞，把已經很恐慌的人民弄得更暈頭轉向。

(中時 )