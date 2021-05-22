七股唯一的牙醫診所今天開幕。（劉秀芬攝）

民進黨元老魏耀乾離開政壇後回歸牙醫本行，有感於故鄉台南偏鄉地區醫療資源不足，興起回鄉開業的念頭，22日七股微笑牙醫診所正式開幕，前台南縣長蘇煥智、前國大代表謝清文、母校塭內國小校長陳汶、醫師黃憲清等到場祝賀。

魏耀乾是民進黨創黨人之一，曾擔任過2屆立委、高雄市政府副祕書長，離開政壇後，默默在高雄草衙地區行醫，精湛的醫術深得患者信任。雖然重歸老本行，但魏耀乾對政治依然抱持著熱心參與的態度，在台南市邀集一些理念相近的好朋友成立了「制憲改國號行動組織」，繼續推動制憲建國運動。

年過70的魏耀乾有感於故鄉台南偏鄉地區醫療資源的匱乏，響應衛福部的優化偏鄉醫療精進計畫，決定回鄉籌設牙科診所，讓地方鄉親若有牙醫方面的需求可以就近得到最好的醫療照顧，不必坐公車到台南市區去找醫師。

魏耀乾說，雖然離開政壇多年，但他願意用一生也用醫生的身分繼續為鄉親服務，造福鄉梓的心永遠不變。

(中時 )