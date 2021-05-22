美國有線電視新聞網(CNN)22日報導，雖然全球各地受疫情蹂躪的國家，在2021年上半年忙著為民眾接種疫苗，這種急迫感卻完全不曾在台灣出現。由於數月來零本土個案，缺乏急迫性讓疫苗接種人口不到1%。如今台灣疫情大爆炸，短短一週內確診案例破千，想要接種疫苗卻發現不可得。雖然蔡英文政府指責對岸作梗讓疫苗遲遲無法到位；但CNN認為，政治因素、政府官員口水、疫苗供應有限與疫苗研發緩慢，種種因素讓實際狀況比想像得更複雜。
報導中指出，隨著疫情在台吃緊，蔡英文政府頻頻呼籲美國總統拜登，將計畫輸出至國外的疫苗撥出一部分提供台灣。
理論上，台灣無須捨近求遠，向中國大陸尋求疫苗就能解決疫苗供應的問題，大陸製造的疫苗已在全球供應達數千萬劑；但現實更為複雜，自從新冠肺炎開始流行以來，北京就逐步增強對台壓力。大陸封鎖台灣參加世界衛生組織，不斷拉攏台灣日益縮減的邦交國、逐步上升的對台軍事壓力。敵對情緒與不信任感日增，讓台北向北京開口有其政治難度。
與此同時，大陸疫苗進口關乎兩岸貿易法規，台灣始終沒有開放陸製血清、血液製劑與疫苗進口。也因此，台灣無法引進大陸疫苗。儘管相關法規從未開放，並非此次疫情所獨有，但還是讓北京抨擊「為了自己的政治利益犧牲人民福祉」。
讓問題治絲益棼的還有政府官員態度。總統府發言人Kolas Yotaka在推特上指控，「出自大陸的干預，讓台灣疫苗獲得疫苗速度持續減緩。雖然大陸始終堅稱我們可以購買大陸製造的疫苗。如果您真的想要幫忙，不要擋在大門、不要堵住大廳」。
總統府發言人沒有指出北京具體干涉的措施；但就在2月份，陳時中在一次訪問中吐露，原本台灣與BioNTech就要在2020年12月簽署500萬劑疫苗的合約，卻因為政治壓力而未能成行。報導分析，BioNTech與總部設在上海的復星醫藥集團針對大中華地區談成分配協議，但北京否認有阻礙台灣取得疫苗的行為。
CNN認為，伴隨著疫苗口水戰的愈演愈烈，現實是台灣疫苗緩慢的推出速度，遠較來自北京的地緣政治壓力更複雜。
※供應有限
目前台灣訂購的疫苗總劑數約2,000萬劑，足以提供全台43%的人接種；不過，截至今日僅有70萬劑抵台，且全數為AZ疫苗。2020年，台灣與藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)簽署採購1,000萬劑疫苗的協議。2021年3月，自南韓工廠送出11.7萬劑疫苗，成為首批抵台的疫苗。
台灣還透過COVAX採購476萬劑疫苗；第一批199,200劑於4月初抵達，第二批40萬劑疫苗於19日抵台。
2021年2月，台灣與疫苗製造商莫德納簽署500萬劑的疫苗採購合同；原訂5月交付，如今則宣布6月抵台。台灣駐美大使蕭美琴表示，一開始台灣對疫苗的需求相當低，那時她一直努力協助台灣的外交盟邦能取得疫苗；如今，她任務調整為確保台灣訂單能準時交付。
※施打意願低
台灣政府於3月下旬推出疫苗接種計畫，醫療人員可以接受第一劑疫苗，隨後擴大至軍警、護理人員、老人身上。4月中旬，台灣開放前述優先人員以外的民眾自費接種疫苗，每劑新台幣600元。
但因為人們持續過著正常生活，自由出入酒吧、餐廳、文藝活動與各類賽事，施打疫苗的意願極低。加上接受AZ疫苗的部分民眾，出現血栓而讓人對疫苗卻步不前。台大流行病學教授陳秀熙表示，過去1年半以來，台灣疫情沒有大變動，沒有立即性危險讓人接種疫苗動力較低。
如今，隨著疫情爆炸，民眾急於接種疫苗。在最新一批COVAX疫苗於19日抵台前，台灣現有30萬劑疫苗已有3分之2接種。由於短缺，政府已暫停自費施打，而將剩餘疫苗留給一線人員。陳秀熙指出，現在台灣醫務人員約30%接種疫苗，隨著40萬劑AZ疫苗抵台，這一數字有望達50%。
※自行研發疫苗
就研發疫苗來看，台灣落後於美國、英國、德國、大陸與俄國。2020年8月，台灣3款候選疫苗進入臨床實驗階段。相較於中國大陸與美國為首批候選疫苗進行人體測試，台灣晚了5個月。
部分專家指責台灣政府在疫苗研發上，沒有提供足夠的援助；但台灣的製藥企業似乎有了突破。總統蔡英文18日宣布，2款台灣後選疫苗已進入第二階段臨床實驗的終點。如果能在6月獲得緊急授權，7月將上市。
陳秀熙對台灣國產疫苗充滿信心。「在第二期臨床實驗報告中，兩款疫苗都取得非常好的結果，對變種病毒的反應也良好」。在上市之前，台灣會依靠外國疫苗度過新冠危機，而不會依賴大陸提供疫苗。
(中時新聞網)
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