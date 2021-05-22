美國有線電視新聞網(CNN)22日報導，雖然全球各地受疫情蹂躪的國家，在2021年上半年忙著為民眾接種疫苗，這種急迫感卻完全不曾在台灣出現。由於數月來零本土個案，缺乏急迫性讓疫苗接種人口不到1%。如今台灣疫情大爆炸，短短一週內確診案例破千，想要接種疫苗卻發現不可得。雖然蔡英文政府指責對岸作梗讓疫苗遲遲無法到位；但CNN認為，政治因素、政府官員口水、疫苗供應有限與疫苗研發緩慢，種種因素讓實際狀況比想像得更複雜。

報導中指出，隨著疫情在台吃緊，蔡英文政府頻頻呼籲美國總統拜登，將計畫輸出至國外的疫苗撥出一部分提供台灣。

理論上，台灣無須捨近求遠，向中國大陸尋求疫苗就能解決疫苗供應的問題，大陸製造的疫苗已在全球供應達數千萬劑；但現實更為複雜，自從新冠肺炎開始流行以來，北京就逐步增強對台壓力。大陸封鎖台灣參加世界衛生組織，不斷拉攏台灣日益縮減的邦交國、逐步上升的對台軍事壓力。敵對情緒與不信任感日增，讓台北向北京開口有其政治難度。

與此同時，大陸疫苗進口關乎兩岸貿易法規，台灣始終沒有開放陸製血清、血液製劑與疫苗進口。也因此，台灣無法引進大陸疫苗。儘管相關法規從未開放，並非此次疫情所獨有，但還是讓北京抨擊「為了自己的政治利益犧牲人民福祉」。

讓問題治絲益棼的還有政府官員態度。總統府發言人Kolas Yotaka在推特上指控，「出自大陸的干預，讓台灣疫苗獲得疫苗速度持續減緩。雖然大陸始終堅稱我們可以購買大陸製造的疫苗。如果您真的想要幫忙，不要擋在大門、不要堵住大廳」。

Taiwan access to vaccines continues to be slowed down by Chinese interference, while they insist we buy Chinese made ones. If you really want to help please don’t stand in the doorway, don’t block up the hall. — Kolas Yotaka (@Kolas_Yotaka) May 19, 2021

總統府發言人沒有指出北京具體干涉的措施；但就在2月份，陳時中在一次訪問中吐露，原本台灣與BioNTech就要在2020年12月簽署500萬劑疫苗的合約，卻因為政治壓力而未能成行。報導分析，BioNTech與總部設在上海的復星醫藥集團針對大中華地區談成分配協議，但北京否認有阻礙台灣取得疫苗的行為。

CNN認為，伴隨著疫苗口水戰的愈演愈烈，現實是台灣疫苗緩慢的推出速度，遠較來自北京的地緣政治壓力更複雜。

※供應有限

目前台灣訂購的疫苗總劑數約2,000萬劑，足以提供全台43%的人接種；不過，截至今日僅有70萬劑抵台，且全數為AZ疫苗。2020年，台灣與藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)簽署採購1,000萬劑疫苗的協議。2021年3月，自南韓工廠送出11.7萬劑疫苗，成為首批抵台的疫苗。

台灣還透過COVAX採購476萬劑疫苗；第一批199,200劑於4月初抵達，第二批40萬劑疫苗於19日抵台。

2021年2月，台灣與疫苗製造商莫德納簽署500萬劑的疫苗採購合同；原訂5月交付，如今則宣布6月抵台。台灣駐美大使蕭美琴表示，一開始台灣對疫苗的需求相當低，那時她一直努力協助台灣的外交盟邦能取得疫苗；如今，她任務調整為確保台灣訂單能準時交付。

※施打意願低

台灣政府於3月下旬推出疫苗接種計畫，醫療人員可以接受第一劑疫苗，隨後擴大至軍警、護理人員、老人身上。4月中旬，台灣開放前述優先人員以外的民眾自費接種疫苗，每劑新台幣600元。

但因為人們持續過著正常生活，自由出入酒吧、餐廳、文藝活動與各類賽事，施打疫苗的意願極低。加上接受AZ疫苗的部分民眾，出現血栓而讓人對疫苗卻步不前。台大流行病學教授陳秀熙表示，過去1年半以來，台灣疫情沒有大變動，沒有立即性危險讓人接種疫苗動力較低。

如今，隨著疫情爆炸，民眾急於接種疫苗。在最新一批COVAX疫苗於19日抵台前，台灣現有30萬劑疫苗已有3分之2接種。由於短缺，政府已暫停自費施打，而將剩餘疫苗留給一線人員。陳秀熙指出，現在台灣醫務人員約30%接種疫苗，隨著40萬劑AZ疫苗抵台，這一數字有望達50%。

※自行研發疫苗

就研發疫苗來看，台灣落後於美國、英國、德國、大陸與俄國。2020年8月，台灣3款候選疫苗進入臨床實驗階段。相較於中國大陸與美國為首批候選疫苗進行人體測試，台灣晚了5個月。

部分專家指責台灣政府在疫苗研發上，沒有提供足夠的援助；但台灣的製藥企業似乎有了突破。總統蔡英文18日宣布，2款台灣後選疫苗已進入第二階段臨床實驗的終點。如果能在6月獲得緊急授權，7月將上市。

陳秀熙對台灣國產疫苗充滿信心。「在第二期臨床實驗報告中，兩款疫苗都取得非常好的結果，對變種病毒的反應也良好」。在上市之前，台灣會依靠外國疫苗度過新冠危機，而不會依賴大陸提供疫苗。

(中時新聞網)