為讓教育達到適性揚才的功能，教育部在大學個人申請招生中設立「願景計畫」，包括國立暨南大學等共有11所國立大學參與，而日前大學申請入學放榜，總共有75名弱勢學生透過此管道錄取暨南大學，且該校個人申請使用率高達98％，顯示投入此計畫成果亮眼。

暨南大學表示，願景計畫分為「個人申請」與「特殊選才」，全國11所參與學校共釋出97個校系、410個名額，最後分發234人、全國平均使用率為57％。而該校在個人申請名額的使用率為98％、特殊選材89％，平均使用率94％，遠高於全國平均值。

暨南大學校長武東星指出，弱勢學生若到外縣市就讀私校，學費與生活費負擔重，為落實大學社會責任與高教公共性，今年提供80個願景計畫名額，優先招收住在鄰近縣市的弱勢或特殊境遇學生，結果共有75名弱勢生透過此計畫錄取暨南大學，未來也將提供這些學生獎學金等，讓他們不必為生計到處打工。

校方也強調，暨南大學今年在各項表現亮眼，除在THE世界大學排名位列國立大學第15名，另也在QS世界大學排名在亞洲地區351-400、在世界綠色大學排名高居全球41名。此外，學校推動USR「大學社會責任實踐計畫」連連獲獎，今年四月更以「南投地方產業與觀光永續」計畫，榮獲第二屆遠見雜誌USR大學社會責任獎「產業共創組」楷模獎。

(中時 )