在台北時間5月21日晚上，一項關於世界盃足球賽的重大變革獲得投票通過，以後世界盃足球賽非常有可能由原本四年一屆改為兩年一屆，這也引來外界驚呼。此變革是由是由沙烏地阿拉伯足球協會所提出，國際足總就開始進行了投票，沒想到有166票贊成、22票反對，結果令人出乎意料。

Fifa is to launch a feasibility study into holding the men's and women's World Cups every two years instead of four.



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接下来國際足總將對這項改革進行可行性研究，因為此改變將有利有弊，真的實施下會帶來很多無法想像的後果，以優點來說獲得的贊助及轉播收入將會翻倍，另外對部份足球實力較弱的國家來說，每兩年一屆算是增加他們進軍世界盃的機會，例如大陸國家隊就是一個例子。

但缺點也很明顯，因兩年一屆意味著球星每個夏天都必須參加國際大賽，因為除世界盃還有太多國際賽，甚至是四年一次的奧運，這將讓各項賽事很難如期舉辦，相隔時間也要有許多調整，球員訓練和比賽量一但加大，體力恐怕會無法負荷，這對國家隊來說並非是好消息，也可能讓球星參加比賽意願降低。

而決策結果出爐後也遭到外界球迷反對，有球迷認為這讓世界盃很沒有價值，也有人說：「四年差不多，兩年太短了，一屆打完馬上又要打資格賽，完全不讓球員休息，而且觀眾會審美疲勞！」、「那不就變成『每週盃』了？含金量大大降低。」、「大陸國家隊奪冠可能性增加一倍！」、「還是繼續搞歐超聯賽吧。」

看來大部份都是非常不贊成兩年一屆的留言，不過也有大陸網友認為對大陸國家隊而言。世界盃改為兩年一屆是好事，雖然大陸國家隊晉級世界盃機會不大，但兩年去拚一次的成功率或許比四年拚一次來的高，但仍有網友唱衰說：「X！這是四年羞辱一次改成兩年羞辱一次吧！」

(中時新聞網)