指揮中心今日宣布校正回歸數字。（圖／指揮中心提供）

本土確診持續破百，指揮中心今（22日）除了新增321力本土個案，還宣布400例「校正回歸」本土個案，將分散統計在5月16日至21日確診數中。對此，名醫沈政男直呼，「簡直跟拆籃框動作一樣天才！」但他也指出，由於篩檢量能根本沒有大到做出一天確診700多例陽性，指揮中心也不存在蓋牌可能。

新冠肺炎爆發以來，指揮中心首度出現「校正回歸」說法，今突將400例本土個案分散至一週前的確診數，讓大家都看得霧煞煞。精神科醫師沈政男於臉書上直言，「看了指揮中心記者會一年多，第一次看到什麼『校正回歸』，簡直跟昨天的拆籃框動作一樣天才了。」

那麼應該要如何解讀？沈政男表示，指揮中心說是電腦通報塞車，其實凸顯出現階段不只有篩檢量能的問題，甚至連通報系統都不夠順暢快速。因此，照他看來，指揮中心應該不是為了減輕民眾焦慮，才把一天新增700多例，分攤到前面幾天。「也就是並非蓋牌啦！」

沈政男解釋，由於現在病毒檢驗量能根本沒那麼大，無法一天做出700多例陽性。根據指揮中新說法，現在每天檢驗陽性率2.5％左右，「如果一天要驗出700多例陽性，得一天檢驗30,000件，但台灣一天只能檢驗16,000件。」

沈政男說，這也是為什麼陳時中一再強調，現階段檢驗量能足夠，「因為萬華群聚潛在感染者回來受檢的速度，還沒超過檢驗量能，也就是一天沒有超過16,000。」因此，今天並沒有比昨天暴增400多例。

沈政男指出，今日最值得注意的是，新增的321例裡，男性比女性多，這是一週來第一次出現，這代表「黃金交叉」已經出現了，也就是舊案例越來越少，疫情曝光後的新增案例越來越多了。沈政男強調，雖然從這樣的數字看不出疫情爆發的跡象，但到目前為止，也看不出已感染案例是否被有效隔離。「簡言之，尿崩已經沒有，但滲尿繼續進行。」

圖為民眾到醫院完成PCR採檢後的流程。（台北市政府提供）

本土增400例「校正回歸」打散回上周！ 單日最高確診數5/17達406例

(中時新聞網)