台灣自5月15日新增180例本土確診以來，已連7天本土確診數都破百，7天之內的確診人數累計近2千人。輿情民調統計網站「聲量看政治」分析近12天來9位政治人物的新聞聲量與即時新聞社群聲量，除衛福部長陳時中外，六都市長中，以台北市長柯文哲聲量最高；「民調常勝軍」新北市長侯友宜則緊接在後。

臉書粉專「聲量看政治」22日貼文表示，5月10日至5月21日共計12天，六都首長加上陳時中、行政院長蘇貞昌與蔡英文等9人的新聞聲量與即時新聞社群聲量作綜合比較。由於疫情因素，陳時中仍居政治人物之冠，約39.03%；第二名是柯文哲，佔15.51%；第三名是侯友宜，佔12.77%；第四名是蔡英文，佔12.39%；第五名是蘇貞昌，佔10.35%；第六名是高雄市長陳其邁，佔4.01%；第七到第九名分別是桃園市長鄭文燦3.36％、台中市長盧秀燕1.58％、台南市長黃偉哲1.00％。

根據資料顯示，由於本土疫情爆發，中央疫情指揮中心的數據與政策仍受矚目，因此陳時中聲量才高居不下，以5月15日疫情爆發時，聲量最高；而疫情重災區為台北市與新北市，雙北市長也同樣受到關注；台北市長柯文哲的聲量，來自於14日和平醫院事件與17日搶先宣布雙北停課，以及在記者會上比中指；新北市長侯友宜的聲量則是在12日、17日搶喊封城和升級四級警戒。

(中時新聞網)