陸軍十軍團1名士官長於昨21日快篩呈現一採陽性反應，其中另三名曾與他進行督導的36群軍官，其中一人因接觸較久，目前也已安排住進防疫旅館隔離，並等待後續採檢。這也是繼去年海軍敦睦支隊染疫後，一年以來首位採檢陽性的國軍官兵。

據了解，該名中尉先是妻子先確診，昨（21）日接獲台中市衛生局人員通知前往醫院實施快篩，並入住北屯檢疫旅館，實施隔離14日；該中尉在確診後就未回到軍營。

據了解，十軍團一名士官長於昨天實施快篩後呈陽性反應，台中市衛生局進行疫調後發現，士官長曾與三名軍官在5月17日晚上一同進行夜間督導。但其中只有一位中尉接觸較久，目前已進行快篩，並進行隔離，另二位上尉僅需實施自主健康管理。

陸軍第十軍團指揮部表示，本部某同仁配偶日前因身體不適就醫後確診，院方隨後通知該同仁須赴院篩檢，結果由臺中市政府今（22）日公布確診。

十軍團指出，該同仁赴醫採檢後，即未再返回部隊；此外，單位獲悉後，除配合地方衛生局進行疫調，另依規定啟動應變作業程序，進行營區消毒、疫調、分流、區隔管理等作業，並持續監測與掌握人員健康狀況，目前密切接觸者狀況均正常。

第十軍團強調，本部將續依中央及國防部各項防疫政策與要求，落實防疫作為與整備，以確保部隊整體戰力。

(中時新聞網)