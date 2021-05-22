日本23歲女星白間美瑠是女團NMB48人氣成員，2020年底被爆出確診新冠肺炎，在經過隔離治療後已痊癒；3月時白間美瑠宣布將退出待了11年的NMB48，原定5月辦離團演唱會卻因疫情延期，不過她也分享替雜誌拍的性感美照安慰粉絲。

白間美瑠日前宣布離團演唱會因日本當地疫情升溫，不得不決定延期，而她在去年底確診新冠康復後，積極登台回饋粉絲，豈料想在舞台上好好和粉絲告別，卻遲遲未能如願。

白間美瑠罕見露出性感好身材。(圖/ 摘自白間美瑠推特)

不過，白間美瑠近期為了雜誌拍攝一系列大尺度寫真，罕見露出火辣身材，其中多張僅穿著比基尼，大方展現超深事業線，有別於平時青春女偶像把自己包緊緊，讓粉絲大飽眼福；其實在2年多前，白間美瑠曾推出寫真集，性感美艷外型深受不少人喜愛。

身為NMB48第一期成員的白間美瑠，宣布要退團畢業讓不少粉絲很不捨，但先前也有日媒指出，白間美瑠將以個人歌手身分繼續闖蕩演藝圈；過去在AKB48歷屆總選舉中，最高曾獲得第12名，相當有人氣。

(中時新聞網)