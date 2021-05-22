潘裕文近日推出新EP《不敢唱的情歌》。（羅永銘攝）

潘爸爸（右）抱著年幼時的潘裕文晝面溫馨。（摘自潘裕文IG）

潘裕文潛伏2年半推出新EP《不敢唱的情歌》，期間歷經父親肝癌過世打擊，全家支柱一夕崩塌，潘裕文強忍淚水，訴說自己再也無法讓父親感到驕傲，遺憾來不及替爸爸完成一件事：「好希望有一天能去爸爸的公司，搭著他的肩、拿一串鑰匙給他，告訴他『這台車是你的』。」讓爸爸開著兒子為他買的車去任何地方，「但我就是太糟糕，我就是沒有完成」。

潘爸生前經營廚具銷售，最擔心兒子從事演藝工作收入不穩定，煩惱自己將來老了、身體不好先走了，兒子沒有靠山怎麼辦；潘裕文自責地說：「我就是個最不孝的兒子、最不穩定的戲子，到了37歲還飄渺人世間。」其實潘爸可以早點退休，不必辛苦地交際應酬，「但他就是想在有生之年賺多一點錢，讓家人無後顧之憂」。

潘爸雖擔心仍以行動化作對兒子的支持，常以「拜訪客戶順路」為理由，載兒子跑活動，潘爸也曾私下訂購兒子的宣傳海報，分送親友客戶，「但他從不讓我知道，是有一次坐他的車，我下車開後車箱想拿行李時才發現」。

潘爸小時候就從台東一個人北上在親戚家當廚具學徒，替師傅洗內衣褲、打雜做起，苦熬數十年才開公司當老闆；潘裕文讀高中時曾去廚具工廠打工，沒想到第一個禮拜就縫了10針，被不鏽鋼割傷還摔壞三個水槽，「那一刻起我才知道原來爸爸真的非常、非常辛苦，他全身上下好多舊傷新傷」。 他也從父親身上學到做任何事都要盡力、要堅持，絕不能半途而廢，「人生無論如何起伏都要不驕不餒，我到人生盡頭都不會改變」。

潘爸生前叮嚀他身為男人要堅強，因此父親離開後，他盡可能陪伴媽媽，母子暢聊4小時也不累；如今潘裕文一個人時，偶爾會想像自己當了父親，且潘爸仍健在，「我想像要我的孩子去叫阿公、阿嬤吃飯，我爸媽一定會非常開心地笑著」，但他夢想中的烏托邦卻永遠無法實現。

(中時 )