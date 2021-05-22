受比特幣暴跌與聯準會（Fed）研議縮表衝擊，美股三大指數在過去一周劇烈震盪。比特幣近日重挫削弱投資人對風險性資產的信心，專家指出，就過去兩周的交易模式來看，美股可能延續波動格局。

根據聯準會最新會議紀錄顯示，通膨升溫是聯準會考慮量化寬鬆退場的因素之一。聯準會偏好的通膨衡量指標－個人消費支出物價指數（PCE）將於28日出爐，倘若數據升溫將牽動美股走勢。

其他重要經濟數據還包括25日出爐的消費者信心、房價指數和新屋銷售，以及27日公布的耐久財訂單。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）表示，市場關注焦點仍是通膨數據。投資人也將觀察消費者信心中的通膨預期走勢。

美國財報季雖然已經進入尾聲，但仍有不少重量級企業將發布業績，包括科技業的輝達（Nvidia）與戴爾（Dell），零售業的百思買（Best Buy）與好市多（Costco）等。輝達預計26日公布財報。

過去一周美股猶如坐雲霄飛車，三大指數連續3日大跌後，初領失業救濟金數據亮眼，帶動美股反彈，但21日跌多漲少，仍難扭轉頹勢。道瓊工業指數與標普500指數周線雙雙收黑，跌幅分別為0.5％與0.4％，那斯達克指數21日雖然收低，但全周仍上升0.3％，為周線連四黑劃下句點。

道瓊工業指數21日收盤上升0.36％，收在34,207.84點，標普500指數小跌0.08％，報4,155.86點，那斯達克指數下挫0.48％，以13,470.99點作收。

美股近期高低震盪，不少投資人逢低買進，進場撿便宜。部分策略師並未將美股近期劇烈起伏視為修正，但預期美股可能持續波動。

Ironsides Macroeconomics合夥人蓋納普（Barry Knapp）指出，投資人太過煩惱升息將打擊科技業，投資人應該注意科技業的循環面，像是半導體與軟體業者可望在經濟重啟和全球製造業反彈時受益。

(工商 )