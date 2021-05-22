國內今日新增321例本土個案，另有400人為校正回歸的本土個案，原因指向「塞車」問頭。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，平時公布新增個案都是半夜12點前收到的個案，此次的「塞車」是地方（採檢站、醫院）在塞，原因在於通報系統太複雜。

對於今日的校正回歸，陳時中表示，指揮中心是在大約3天前發現地方有「塞車」問題，採檢的量和報的量有段距離 ，發現是因為通報系統太複雜，要填寫的東西太多、自動化的檢查太嚴格，需要耗費很多時間來key in新報告，整批上來才會進入系統裡面。

陳時中表示，中央收到有確診個案一定會和大家講，重要的是地方的困難我們也要解決，像是key in太麻煩，我們這幾天便把必要的欄位減少，從20幾項簡化到8項。經過簡化，累積的量才會突然爆出這麼多。

對於這400名個案的確診日如何判斷？陳時中表示，基本上如果是以往正常的行政程序，民眾採檢後2、3，結果就會出爐，因此便比照過去經驗來判斷。發言人莊人祥說，這些確診時間，是以民眾採檢後的2、3天為研判日。

陳時中表示，雖然近期以經濟安華通報系統，但他覺得簡化的程度還不夠，因此今晚仍在開會討論。目前還有一部分「塞車」的案子還沒消化完，待結果出爐，也會和外界說明，希望能在最短時間內回歸到正常的狀態。

(中時 )