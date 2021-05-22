全台水情嚴峻，不僅石門水庫蓄水量跌破10%，就連翡翠水庫也掉至60.6%，有效蓄水量約剩2億立方公尺左右。氣象局局長鄭明典也PO文呼籲翡翠水庫操作還是保守一點好，否則可能比其他水庫更慘。

鄭明典20日在臉書PO文「不要羨慕翡翠水庫的水多」，他指出，翡翠水庫幾乎只供應民生用水，一旦出現缺水情況，不僅沒有農業用水可替代，甚至沒有工業用水可以「犧牲」，呼籲翡翠水庫的操作，還是保守一點好。

全台水情嚴峻，桃園石門水庫蓄水量也跌破10%，僅剩9.8%。(圖／水庫即時水情)

不少網友看到也直呼：「連翡翠也不知不覺掉到60%了」、「這波乾旱真的可怕」、「還是要祈禱鋒面快點來」、「該超前部署了，游泳池、洗車業都該開始限制」、「真的別以為北部常下雨就沒事，還是要省水」。

截至22日晚間6點，翡翠水庫蓄水量剩60.6%，石門水庫更是跌破10%，來到9.8%；新竹寶山兩座水庫也分別剩下8.7%與3%，明德水庫8.1%；鯉魚潭水庫、德基水庫與曾文水庫更是分別只有2%、1.3%與6%。桃園水情日趨嚴峻，市長鄭文燦日前也表示，不排除將開始供五停二，應付這波旱災。

(中時新聞網)