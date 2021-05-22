台股歷劫歸來，盤面上最強勢的類族群仍是鋼鐵、航運、面板三大類股族群，如果行有餘力，喜歡操作短線的投資朋友可以介入相關類股如中鋼、中鴻、長榮、陽明、萬海、群創跟彩晶等，切記操作短線要嚴控停損、停利點，如果做不到短線上的紀律，建議「績優股」優先。

這兩個月以來，資金主要轉往傳產類股，電子類股不受資金青睞，電子類股占比大幅降低，造成股價大幅回落，從基本面來看，很多電子類股都已經非常超值，其中封測族群受惠於疫情帶動電子消費產品需求，營收、獲利能力不斷向上提升，最新公布Q1財報的日月光、京元電、矽格、頎邦，都優於去年第四季，毛利率、營益率、稅後純益率呈現3率3升，平均本益比只有12倍，平均殖利率高達5％，在最恐慌的時刻，最穩定、最績優的標的，值得投資朋友慢慢進場撿黃金。

日月光的四月合併營收年增23％，Q1財報EPS為1.99元，預估今年全年EPS至少7.5元，目前本益比14倍，殖利率約有4％左右，技術面出現島狀反轉，月線仍在季線之上呈現多頭排列，KD指標以達20以下出現黃金交叉，未來幾天股價不跌破100都是不錯的買點。

京元電的四月營收年增6.8％，Q1稅後淨利創歷史新高，EPS高達0.94元，預期今年全年EPS可達3.5元以上，本益比只有12倍，從技術面觀察，K線型態出現晨星反轉，建議觀察下周股價能否守在40元之上，再考慮慢慢進場佈局。

矽格的四月營收年增40％，Q1稅後淨利再創新高，EPS高達1.27元，預期今年全年EPS可達5元以上，預估本益比只有9.6倍，殖利率高達6％，基本面極佳，技術面同樣出現晨星反轉型態，守住45元整數關卡，未來一周若能守在47元之上，值得分批慢慢進場投資。

頎邦的四月營收年增31.54％，Q1財報EPS為1.81元，預估今年EPS可達6元，預估本益比只有11倍，殖利率為5.7％，技術面在61.8出現明顯的支撐後，股價迅速漲回65元之上，KD指標在20超賣區出現黃金交叉，股價波動較大，適合風險承受度較高的投資朋友。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)