中央疫情指揮中心今(22日)公布400例「校正回歸」本土個案，指揮官陳時中解釋，這400例是因為檢驗塞車才檢出，分別「校正」回5月17日至21日的個案數，也就是說，這400人打散，數字回歸本周逐日統計。對此，台北市議員羅智強忍不住諷刺民進黨，「厲害了，我的黨」，並指民進黨一直在用「認知作戰」惡搞台灣人的大腦，「掰死人不償命，就是民進黨」。

羅智強今在臉書上表示，校正回歸，厲害了，我的黨，人生最大的幸運，就是擁有民進黨的嘴巴，可以把死人說到復活，可以把黑色説到變成白色，按偉大民進黨「校正回歸」的邏輯，我們都可以使用校正回歸， 把當下的不滿 ，平均分配到上禮拜去，當下就不會不爽！

羅智強更指出，以後學生考試考不好，就問老師可不可以校正回歸，用以後的分數來補前面的分數，他更指出，其實一直在用認知作戰惡搞台灣人大腦的，根本就是民進黨，「掰死人不償命，就是民進黨」。

網友們也留言回應，「看好了全世界，台灣只示範一次，如何眜著良心把病例校正回歸啊」「神邏輯，無話可說了」「校正回歸對成績不好的小朋友，的確是很大的福音哪，感謝不可思議的民進黨，突破了統計學的創新思維」；宅神朱學恆也在羅智強臉書留言，「為什麼我校正回歸之後沒有變瘦！我翻譯完魔戒明明只有八十七公斤啊」。

(中時新聞網)