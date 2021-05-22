國內新冠肺炎疫情升溫，全國進入防疫第3級警戒，行政院開發的「簡訊實聯制」系統被交通部全面導入公共運輸，部長王國材今視察市府轉運站時指出，國道客運明將百分之百建置，近3萬輛計程車也完成張貼QR CODE。

王國材今前往市府轉運站，巡視國道客運售票大廳、候車區、月台及客運車輛，另視察排班計程車，瞭解業者是否落實量體溫、戴口罩、清潔消毒、實聯制與控制人流等，也親自掃描操作與測試。

王國材指出，現行搭乘公共運輸已要求乘客必須落實實聯制，民眾的配合度都很高，業者也會在入口處指導民眾操作。他說，公共運輸應確實執行運具場站清潔消毒及人流管制，讓民眾能安心使用。

交通部表示，目前全國公共運輸陸續利用「簡訊實聯制」系統，在軌道運輸部分，除台鐵、高鐵已完成布建之外，包括臺北、新北、桃園、台中、高雄的大眾捷運系統也已陸續完成。

在客運部分，包括國道客運、一般公路客運也已於5月20日全數完成布建；在市區公車部分，目前新北市、桃園市、台中市、高雄市、台南市、新竹市、嘉義縣與花蓮縣已完成布建，其餘縣市均將以5月23日完成布建為目標。

而在全國計程車部分，經公路總局統計全國計程車數計有9萬2562輛，目前已有6萬4144輛完成申請，並已有2萬8970輛完成張貼，約佔總數的31.3％。

(中時 )