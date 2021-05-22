緬甸當地媒體報導，反對軍方發動政變的少數族裔武裝團體之一「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army），今天攻擊西北部產玉城鎮坎迪鎮（Hkamti）的軍事據點。

緬甸軍方今年2月1日發動政變奪權，當地局勢陷入動盪至今，此時克欽獨立軍發動的攻擊意味著衝突升級。軍方發動的奪權政變囚禁民選領袖翁山蘇姬，並使緬甸的10年民主改革嘎然而止。

密希瑪新聞社（Mizzima News）和伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）報導，克欽獨立軍是在今天凌晨襲擊薩加因區（Sagaing）坎迪鎮（Hkamti）一處軍方哨站。

希瑪新聞社引述當地居民說法報導說：「戰鬥持續進行中，我仍然可以聽到槍聲。」

這支武裝團體的發言人諾布（Naw Bu）表示，他知悉這次的攻擊事件，但沒有透露細節。

政變爆發至今，政府軍與克欽獨立軍之間的衝突又浮上檯面。克欽獨立軍一直在為克欽族爭取更多自治權，且曾公開支持反軍政府的示威抗爭。

希瑪新聞社報導指出，政府軍曾空襲盤據坎迪鎮的克欽獨立軍。坎迪鎮盛產黃金與玉石，位於緬甸接壤印度邊界的大約50公里處。

最近幾週，緬甸政府軍多次空襲克欽獨立軍的據點，且在東部與西部地區與其他少數族裔武裝團體交火。

(中央社)