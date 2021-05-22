彰化縣全縣總動員居家環境大消毒，彰化縣長王惠美（中右）、秀水鄉長林英嘉（後中）至馬興村關心大清消作業情形。（謝瓊雲攝）

彰化縣一連三天發起全縣總動員居家環境大消毒，呼籲縣民一起動手擦拭居家環境消滅病毒。（謝瓊雲攝）

彰化縣一連三天發起全縣總動員居家環境大消毒，呼籲縣民一起動手擦拭居家環境消滅病毒。（謝瓊雲攝）

疫情嚴峻，彰化縣長王惠美率縣府發起消毒總動員，結合全縣26鄉鎮市，發動公私場所21日起連三天全縣大消毒，全力防堵疫情擴散。22日一早王惠美與秀水鄉長林英嘉、馬興村村長陳明灶、環保局長江培根，前往馬興村關心消毒情形。

水情嚴峻，影響消毒水生產作業，彰化市達聯化工公司仍極力催趕上游公司，無償提供28噸高濃度漂白水，供應各鄉鎮公所清潔隊、國軍化學兵及各村里辦公室領取作為環境大消毒所用。

王惠美表示，為防堵疫情，彰化縣環保局緊急號召26鄉鎮市清潔隊，一連三天，公私協力清淨家園，除了全縣大消毒以外，她也呼籲民眾用漂白水以1比50的份量加清水稀釋，來擦拭家中的桌椅、地板、小朋友的玩具，擦拭完後2分鐘，再用清水擦拭一遍，即可達到殺菌消毒的效果，大家一起齊心清淨家園。

王惠美說，過去這10天來，各清潔隊、國軍化學兵及這次全縣大消毒所用的高濃度漂白水約28噸，全數達聯化工公司無償提供，她感謝愛鄉土熱心公益的在地企業支持響應，一起守護縣民健康，她也再次呼籲縣民，防疫不分你我，配合防疫措施，落實勤洗手、戴口罩並遵守「社交距離」的規定，同時加強消毒家中經常接觸的表面，隨身攜帶酒精消毒，加強自我健康監測，減少出入公共場所，避免集會群聚，共體時艱、齊心防疫，嚴防疫情擴散。

(中時 )